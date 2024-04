Nach knapp acht Jahren ist er wieder da: Patrick Zöllner kehrt als Trainer zum FSV Trier-Tarforst zurück. Die primäre Aufgabe des 48-Jährigen: Nach der Trennung von Holger Lemke am Mittwoch zuvor soll er das Team nun in den verbleibenden fünf Spielen zum Klassenverbleib in der Rheinlandliga führen.