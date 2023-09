Trier-Pfalzel Derby mit Schreckmoment

Nach dem verzögerten Wiederanpfiff schwächten sich die Gäste selbst, da Matthias Heck binnen zwei Minuten zwei Mal die gelbe Karte sah und wegen einer Undiszipliniertheit somit vom Rasen musste (55.). In Überzahl wurden die Hausherren stärker und erzielten in der 90. Minute durch Julio Ngangu den Ausgleich, der einen Freistoß von Fabio Fuhs im Nachsetzen verwertete. Die Ehrang/Pfalzeler treten nun am Mittwoch im Rheinlandpokal ab 19:30 Uhr bei der SG Ruwertal an.