Fußball-Rheinlandliga Trier-Pfalzel gegen Rot-Weiss Wittlich: Derby mit Schreckmoment

Fußball ist zwar die „schönste Nebensache der Welt“, gerät aber in wichtigen Momenten in den Hintergrund: Am Ende der Halbzeitpause des Duells zwischen der FSG Ehrang/Pfalzel und Rot-Weiss Wittlich ereignete sich ein medizinischer Notfall – ein Zuschauer war beim über seinen Rollator gestürzt und wurde von einem herbeigerufenen Rettungswagen betreut, weshalb der zweite Spielabschnitt mit rund 20-minütiger Verspätung startete. Jan Mombach, Sportlicher Leiter der FSG, zollte allen Beteiligten Respekt: „Wir stehen sind den Zuschauern und den Wittlichern dankbar, dass sie unsere Entscheidung, auf den Reettungswagen zu warten, mitgetragen haben. Zum Glück ging alles glimpflich aus.“