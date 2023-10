Fußball Kabinenparty nach Coup im Hochwald

Welch eine Überraschung: Wenige Tage nach der Trennung vom langjährigen Trainer Bilal Boussi (TV berichtete) gewann der VfL Trier in der Kreisliga A9 – und das beim bisherigen Spitzenreiter DJK Pluwig-Gusterath mit 2:0. „Wir haben alles reingehauen und auch mal das nötige Spielglück erzwungen“, jubelte Daniel Kläs, der das Team bis zur Winterpause gemeinsam mit seinem etatmäßigen Co-Trainerkollegen Sebastian Oberbillig coachen soll, ehe der Sportliche Leiter Stefan Fries einen neuen Trainer präsentieren will. Kläs, der auch auf dem Platz mitwirkt, sah einen leidenschaftlich verteidigenden VfL, der sich in der Offensive nicht lange bitten ließ und durch Nico Franzen gleich die erste Chance nutzte (44.). Gegen Ende, als Pluwig-Gusterath aufmachte, erhöhte Torben Weber noch auf 2:0 (90.). Anschließend stieg eine spontane Kabinenparty...