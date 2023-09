Trierer Profi-Fußballer Dominik Kohr „Mein Traum ist es, für die Nationalelf zu spielen“

Das Jubiläumsspiel hätte für Dominik Kohr wahrlich besser laufen können. Beim 0:4 mit dem FSV Mainz 05 in Bremen bestritt der 29-jährige Trierer seine 250. Bundesliga-Partie. In der Länderspielpause steht nun bei den Rheinhessen die akribische Aufarbeitung des nicht wie gewünscht verlaufenen Saisonstarts (ein Punkt aus drei Spielen) an. Gleichzeitig bietet sich Kohr die Möglichkeit, seine bisherige Karriere zu reflektieren. Der Mittelfeld-Abräumer nahm sich Zeit für ein ausführliches Gespräch mit dem TV.