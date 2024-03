Fußball A-Ligist feuert Trainer – Wer jetzt kommt

Beim Tabellendritten FV Hunsrückhöhe Morbach II legte der SV Niederemmel zwar einen passablen Auftritt hin und verlor sein Auswärtsspiel in der Kreisliga A8 am Sonntag nur knapp mit 1:2, für Trainer Christian Anderle geht es aber trotzdem nicht mehr weiter beim Tabellenviertletzten: Nach einem Gespräch teilten ihm Mitglieder des Vorstandes mit, dass er ab sofort freigestellt sei. Der neue Mann steht auch schon fest: Sascha Kohr übernimmt das Coaching. Der 39-Jährige war zuletzt rein als Spieler unterwegs hat in der aktuellen Saison elf Partien für B14-Ligist SG Pölich/Detzem absolviert. Zuvor war er in der Bezirksliga für den SV Zeltingen-Rachtig aktiv und trainierte wiederum davor unter anderem die SG Burgen/Veldenz, die SG Niederkail/Landscheid/Binsfeld und die SG Neumagen-Dhron. Man habe nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen reagieren müssen und wolle nun einen positiven Impuls setzen, heißt es von Seiten des SV Niederemmel auf TV-Anfrage. Anderle reagiert gelassen auf seinen Rauswurf, obschon er von einer beispiellosen Verletzungsmisere spricht. So etwa habe er im Duell bei der FV Hunsrückhöhe II auf gleich vier etatmäßige Akteure aus der zweiten Garnitur (Kreisliga C20) zurückgreifen müssen. „Trotzdem hatte auch ich mir schon überlegt, vielleicht etwas zu ändern“, lässt er Rücktrittsgedanken durchschimmern. Was den 52-jährigen, erfahrenen Trainer aber stört: „Ganz offensichtlich wurden schon über einen längeren Zeitraum hinter meinem Rücken Gespräche mit meinem potenziellen Nachfolger geführt. Das hat einen faden Beigeschmack.“ Der SV Niederemmel beteuert wiederum, dass der Trainerwechsel eben nicht von langer Hand geplant gewesen sei.