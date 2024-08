Fußball Abbruch und Ärger soll es künftig nicht mehr geben

Das Szenario war absurd und sorgte bei den meisten für verständnisloses Kopfschütteln: In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga duellierten sich Mitte Juni der SV Wittlich und die SG Weinsheim. Rund 20 Minuten vor Schluss stand es 6:1 für die gastgebenden Säubrenner und sie steuerten dem Sieg in einer von drei Relegationsgruppen entgegen. Doch plötzlich verkam das Geschehen auf dem Platz völlig zur Nebensache: Gerade hatte der Göppinger SV dank eines 3:2-Erfolgs beim SV Gonsenheim den Sprung in die Regionalliga klargemacht. Dadurch griff im Fußballverband Rheinland (FVR) dann auf einmal nicht mehr das Abschneiden in den drei Dreiergruppen der neun A-Liga-Vizemeister, sondern die sogenannte Quotientenregelung – und die als Zuschauer anwesenden Sirzenicher konnten sich über den Aufstieg freuen. Die Ergebnisse der Aufstiegsrunde (zwei von drei Gruppen wurden gar nicht mehr zu Ende gespielt) waren damit null und nichtig.