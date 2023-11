Hallenfußball Der Traum vom großen Budenzauber

Lascheid/Osburg/Piesport · Kaum noch Turniere und schon gar keine offiziellen Meisterschaften: Der Hallenfußball in der Region steckt in der Krise. Wie der Verband das jetzt ändern will und welche Rolle dabei das Saarland spielt.

08.11.2023 , 14:38 Uhr

Von den großen Turnieren in der Region (im Bild eine Szene des Veltins-Cups aus dem Jahr 2020) ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das soll sich Anfang 2025 ändern. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Ein wenig neidisch wird so mancher Fußballer aus der Region demnächst wieder ins Saarland blicken. Dort beginnen am 1. Dezember die Qualifikationsturniere für das 30. Volksbanken-Masters. Fast zwei Monate lang regiert dann im ganzen Bundesland der Budenzauber, ehe Ende Januar in der sicher wieder proppenvollen Saarbrücker Saarlandhalle das Finalturnier über die Bühne geht. Beim Fußballverband Rheinland (FVR) wollen sie dabei genauer hinschauen – verbunden mit dem Vorhaben, eine solche Turnierserie auch zwischen Saar, Sauer und Sieg ins Leben zu rufen.