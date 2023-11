Nachspielzeit Die Zeit des Weichenstellens

Einige sind froh, dass sie jetzt schon da ist, andere hätten gerne noch ein, zwei Wochen weitergespielt: Bis auf wenige Ausnahmen in Form von Nachhol- und Kreispokalspielen ist die Winterpause in der Eifel, an Mosel, Saar und Sauer sowie im Hunsrück bereits angebrochen.

23.11.2023 , 15:49 Uhr

Foto: Esther Jansen

Die einen lecken die Wunden, die anderen können stolz auf das Erreichte sein oder wollen sich gar die Tabelle an den Weihnachtsbaum hängen.