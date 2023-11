Fußball Dreis macht weiter Druck aufs Spitzenduo

Den Jahresausklang hatten sie sich bei der SG Echtersbach-Koosbüsch ganz anders vorgestellt. Statt eines Heimsieges in der Kreisliga A6 gab es im letzten Spiel vor der Winterpause eine 1:2-Heimpleite gegen den wiedererstarkten SV Neunkirchen-Steinborn. Das Team aus den beiden Dauner Stadtteilen hat damit vier seiner jüngsten fünf Partien gewonnen und nun sogar die Abstiegsplätze verlassen. Die Vereinigten aus Wißmannsdorf, Koosbüsch, Weidingen, Hütterscheid und Biersdorf bleiben auf Platz fünf, haben sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer SG Weinsheim und sieben genauso viel Zähler Vorsprung auf die DJK Kelberg, die aktuell den ersten Abstiegsplatz belegt. Auf dem tiefen Rasen in Wißmannsdorf sei so manches dem Zufall überlassen gewesen, berichtet Spielertrainer Dominik Thielmann. Bei den beiden Gegentreffern habe seine Mannschaft nicht gut ausgesehen. „Da haben wir uns doof angestellt und im Kollektiv einfach nicht gut verteidigt. Aber nach vorne hat die Durchschlagskraft, die wir sonst in vielen Spielen hatten, auch gefehlt“, meinte der 29-Jährige. Mit den 24 Punkten aus 15 Spielen kann er gut leben: „Vier verschiedene Torleute standen bislang schon bei uns zwischen den Pfosten, und wir haben acht Neuzugänge, davon viele aus der Jugend, integriert. Wenn man dann noch bedenkt, dass wir nach vier Spielen erst zwei Punkte auf dem Konto hatten, kann sich die Ausbeute sehen lassen.“ Routinier Dirk Assmann (41) zieht sich nach seinem Comeback nun wieder zurück. Rafael Dias wird nach auskuriertem Fingerbruch zurückerwartet und soll dann gemeinsam mit Lucas Valerius wieder das Torwartduo bilden.