Fußball Ehrang zieht sich zurück, Salmrohr vor Entscheidungsspiel

Die Hausherren hielten in der ersten Hälfte noch gut dagegen und erspielten sich Großchancen durch Julian Bidon und Noah Lorenz. Auf FSV-Seite sorgte Oliver Mennicke für Gefahr. Nach der torlosen ersten Hälfte schwanden auf FSG-Seite die Kräfte, und die Gäste wurden immer überlegener. Louis Thul markierte in der 60. Minute die verdiente Salmrohrer Führung, die Hendrik Thul mit einem späten Doppelpack weiter ausbaute. FSG-Trainer Fabio Fuhs musste in der 22. Minute wegen eines Muskelfaserrisses verletzt ausgewechselt werden. Abschließend konstatierte er: „Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Salmrohr, da wir in der zweiten Hälfte nicht genug Power hatten und uns phasenweise die nötige Qualität für diese Liga fehlte. Die Zwischenergebnisse der anderen parallel stattfindenden Spiele waren präsent und der Druck auf Gästeseite spürbar. Nach dem Spiel dankte der Ehranger Vorstand uns Spielern – von Pfalzeler Seite war kein Vorstand vertreten.“ Salmrohrs Trainer Paul Linz meinte: „Wenn meine Jungs immer so stark gespielt hätten, wären wir nicht im Abstiegskampf. Mir hat unser Auftritt sehr gut gefallen, und es war das beste Spiel unter meiner Leitung. Jetzt müssen wir den 34. Spieltag sacken lassen und werden uns dann gezielt auf den finalen Gegner Immendorf einstellen.“ FSV-Vorsitzender Christian Rauen geht das Entscheidungsspiel am Donnerstag optimistisch an: „Ich habe den Eindruck, dass die Jungs endlich kapiert haben, was Paul Linz von ihnen will – nämlich von der ersten Sekunde an alles zu geben.“ Die Trainerfrage für die kommende Saison will der Salmrohrer Vereinschef nach dem Immendorf-Spiel klären. Auch ein Verbleib des Ende April verpflichteten Linz scheint möglich.