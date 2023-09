Fußball Erster Dreier für Issel – Trier siegt in Mainz

Die Gastgeber waren die spielbestimmende und technisch bessere Mannschaft. Doch die Eintracht hatte sich zuvor taktisch stark auf den Gegner eingestellt und „das wirklich gut umgesetzt“, freute sich Trainer Christian Esch. Durch ein erfolgreiches Offensivpressing ging der SVE durch Dion Morina früh in Führung, kassierte nach einer Viertelstunde jedoch den Ausgleich. Nachdem Torhüter Manuel Kees den Ball außerhalb des Strafraumes unglücklich an die Hand bekommen hatte, mussten die Trierer in Unterzahl weiterspielen. Nach einem Ballgewinn von Dorian Kisoka glich Morina mit einem Sonntagsschuss in den Winkel aus. Dann sorgte Paul Reh mit einem gewonnenen Zweikampf für einen Trierer Eckball in der Nachspielzeit, den er selbst in den Strafraum spielte. Nils Gorges legte den Ball noch einmal quer, ehe der erst kurz zuvor eingewechselte und lange verletzte Bastian Süß den Ball über die Linie drückte. „Wir haben an der Grenze agiert. Es war ein riesiger Sieg der Moral“, freute sich Esch.