Fußball Föhren furios, Routiniers retten Schneifeler

Bestens erholt von der 1:5-Niederlage bei der DJK Pluwig-Gusterath zeigte sich der SV Föhren und gewann in der Kreisliga A9 glatt mit 5:0 über die SG Osburg, die nach Startproblemen zuletzt drei Mal ungeschlagen geblieben war. Schon nach 34 Minuten führte die Elf von Trainer Sebastian Pull mit 4:0. Im Nachhinein wertete der Coach das mannschaftsinterne Oktoberfest, das man am Freitagabend gefeiert hatte, damit als noch größeren Erfolg. Pull macht eine „gute Stabilität“ im Team aus und lobt besonders einige jüngere Kräfte, die im Rahmen des Umbruchs nun mehr Einsatzminuten bekommen. Darunter sind Fynn Friedrich, Daniel Loibl und Pulls Bruder Lukas. Langjährige Leistungsträger wie Peter Thielmann (Studium in Köln) und Thomas Wagner (Rückenbeschwerden) kamen bislang kaum beziehungsweise noch gar nicht zum Einsatz. Auch andere erfahrene Kräfte (David Reinhard, Lukas und Andy Müller) haben im bisherigen Saisonverlauf aus unterschiedlichen Gründen noch keine große Rolle gespielt. Als Tabellendritter sind die Föhrener derzeit Mitglied der Spitzengruppe. Auf die Dauer sieht Coach Pull sein Team dort aber (noch) nicht. „Eintracht Trier II, Pluwig-Gusterath und Sirzenich werden die vorderen Plätze unter sich ausmachen“, ist er überzeugt. Das offizielle Saisonziel in Föhren („Schönen Fußball spielen.“) wurde angesichts des Umbruchs mit Bedacht gewählt …