Fußball Fußballtransfers: Kommen und Gehen in den Kreisligen

In der Winterpause der vergangenen Saison heuerte Tim Meurer als Coach der SG Hochwald II an. Zunächst führte der heute 37-Jährige die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden zum Klassenverbleib in der damaligen Kreisliga B Trier/Saar. Aktuell rangiert Meurers Team mit 30 Punkten aus 15 Spielen auf Platz drei der neuen B-Liga 14. Seine erfolgreiche Arbeit will Meurer aber nicht über das Ende der Saison fortsetzen. Gegenüber dem TV kündigte der frühere Spielertrainer der SG Oberemmel/Wiltingen (später: Weintal) und einstige SG-Saartal-Irsch-Akteur nun an, ab Sommer eine einjährige Pause einlegen zu wollen.