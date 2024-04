Kreisspruchkammer muss entscheiden Kreisliga-B-Spiel endet in tumultartigem Abbruch

Rund 20 Minuten früher als gewohnt pfiff Schiedsrichter Matthias Mayer am Sonntag die Partie in der Kreisliga B15 zwischen dem SV Filzen-Hamm und dem TuS Trier-Euren ab. Was blieb ihm auch anderes übrig? Nach einer Gelb-Roten Karte gegen einen Mannschaftskameraden wegen Meckerns mischte sich nach Zeugenaussagen der Torwart der Gastgeber ein, wollte den Platzverweis nicht wahrhaben – und betitelte den Unparteiischen aus Gilzem in der Südeifel angeblich mit einem üblen Ausdruck unterhalb der Gürtellinie. Der Schlussmann gab an, es nicht gewesen zu sein. Mayer war sich jedoch ganz offenbar sicher und zückte Rot. Zunächst wollte der Filzen-Hammer Keeper den Kunstrasen im Konzer Stadtteil Kommlingen, wohin der Verein ausweicht, wenn der eigene Platz (noch) nicht bespielbar ist, nicht verlassen. Auf einmal ging dann die gesamte Mannschaft runter – aus Solidarität mit ihrer Nummer eins sagen die einen. Filzen-Hamms Vorsitzende Marita Grundhöfer legt aber Wert auf die Feststellung, „dass wir weiterer Hektik aus dem Weg gehen wollten und deshalb aufgehört haben“. Mit nur noch neun Mann sei die Partie eh gelaufen gewesen. „Euren soll die drei Punkte ruhig haben.“ TuS-Spielertrainer Ramon Jahn ist nach dem Abbruch verwundert und verärgert zugleich: „Das war bis weit in die zweite Hälfte hinein ein ganz normales Spiel, und der Schiri hatte die Partie absolut im Griff.“ Als die Gäste in Person von Jan Priebe nachgelegt hatten (zunächst war Steven Weyer zwei Mal erfolgreich) schienen bei den von Jasin Latifi gecoachten Hausherren aber Kraft und Disziplin zu schwinden, so die Einschätzung von (neutralen) Zuschauern.