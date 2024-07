Fußball-EM Nach Frust kommt jetzt die Lust

Als Schiedsrichter war er in der Bundesliga und auf internationaler Ebene für seine klare Linie bekannt. Mit inzwischen 74 Jahren hat Hans-Peter Dellwing als Trier-Saarburger Kreisvorsitzender nicht nur den Fußball an der Basis, sondern auch die Geschehnisse ganz oben weiter fest im Blick. Die Entscheidung des englischen Unparteiischen Anthony Taylor am Freitagabend im EM-Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien (1:2 nach Verlängerung) bringt den Osburger sogar ein paar Tage noch später auf die Palme: „Als Schiri hätte ich ohne Zweifel auf den Punkt gezeigt. Das hatte mit angelegter Hand nichts mehr zu tun. Der Schuss von Jamal Musiala wäre aufs Tor, wahrscheinlich sogar reingegangen.“ Doch die Pfeife von Taylor nach dem Handspiel von Marc Cucurella blieb stumm, der Video-Assistent griff nicht ein. „Einen Check des Schiedsrichters am Bildschirm“, merkt Dellwing an, „hätte ich zumindest erwartet“. Die Reaktionen der Spanier wertet er zudem als Indiz dafür, dass selbst sie mit einem Pfiff von Taylor gerechnet hatten: „Sie wollten ja zunächst gar nicht mehr weiterspielen.“ Diplomatischer drückt sich Arianit Besiri aus. Für den 31-jährigen Oberliga-Referee war die höchst umstrittene Szene aus der 106. Minute auch nach x-fachem Videostudium schwierig aufzulösen. Der Trierer spricht von einer „50:50-Entscheidung, die einmal mehr zeigt, wie komplex das Thema Handspiel ist und wohl auch bleiben wird“. In jedem Fall, so Besiri, hätte sich Taylor das Ganze aber noch mal ansehen müssen.