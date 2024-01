Fußball Neue Stürmer für Rot-Weiss und Mittelamerika-Trio für Hochwälder

Sein Wechsel zum Oberligisten FC Bitburg schien vor einigen Wochen schon so gut wie sicher zu sein, dann machten die Bierstädter aber einen Rückzieher. Die Verantwortlichen des Aufsteigers waren sich nicht (mehr) sicher, ob ihnen der mittlerweile 36-jährige Amodou Abdullei kurzfristig weiterhelfen kann. Nun hat Rheinlandligist Rot-Weiss Wittlich zugeschlagen und den früher unter anderem für Eintracht Trier, die TuS Koblenz und den SV Mehring in der Oberliga aktiven Angreifer aus Nigeria verpflichtet. Soumah Morlaye kommt ebenfalls an den Bürgerwehr. Der 20-Jährige stammt aus dem westafrikanischen Guinea und kam über die Stationen Eintracht Trier, FSV Tarforst (jeweils Jugend) 2020 zum damaligen Rheinlandligisten nach Mehring. Die Moselaner verließ Morlaye 2022 in Richtung SV 07 Elversberg II, die aktuell in der Saarlandliga spielt. „Wir wollten unbedingt noch etwas im Angriff machen. Mit Amodou und Soumah gewinnen wir zwei Spieler, die körperliche Präsenz mitbringen, wobei Soumah etwas mehr übers Spielerische kommt“, sagt Rot-Weiss-Vorsitzender Hakan Yigit. Weitere Transfers seien in der Winterpause nicht geplant. Unter Trainer Guido Habscheid solle die aktuell auf Rang acht notierte Mannschaft am Ende einen „guten Mittelfeldplatz belegen und im Ranking der regionalen Teams möglichst weit vorne landen“, so Yigit.