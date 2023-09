Fußball Neuer Schwung in Niederkail, Feuerwerk im Kylltal

Schwach waren sie nach dem A-Liga-Abstieg in der Kreisliga B13 aus den Startlöchern gekommen. Deshalb trennte sich die SG Niederkail/Binsfeld/Landscheid von Trainer Stephan Metzen. Nach Angaben von Vorstandsmitglied Uwe Zwilling erfolgte dieser Schritt einvernehmlich. „Der Prozess hatte sich über die vergangenen Monate hinweg abgezeichnet – auch, weil in der Zusammenarbeit von Stephan mit der Mannschaft nach insgesamt vier Jahren die Luft ein bisschen raus war. Im Grunde genommen hat er die Spieler nach den Rückschlägen zu Beginn der Saison nicht mehr erreicht.“ Der schmale Kader, viele berufsbedingte Abwesenheiten, Verletzungen von Leistungsträgern und Ausfälle von drei Spielern, die wegen Fortbildungen nicht trainieren konnten, machten es für Metzen indes auch schwer, Kontinuität zu entwickeln. „Da das Gesamtpaket über allem steht, mussten wir reagieren und haben das Gespräch mit Stephan gesucht“, so Zwilling. Mit Salvatore Augello hat man nun einen neuen Trainer, der bereits über viele Jahre hinweg erfolgreich in der Jugendarbeit gewirkt hat. „Salvatore hat den Trainer-B-Schein gemacht, spricht die Sprache der Spieler und ist motiviert, seine Aufgaben mit Akribie und neuer Motivation anzugehen“, so Zwilling. Die ersten Spiele unter dem neuen Coach (43, im Seniorenbereich zuletzt in Großlitten und bei Minderlittgen II tätig) geben den Verantwortlichen recht. Mit dem 4:1-Sieg im Derby gegen die SG Herforst und dem jüngsten 3:3 beim Spitzenteam SG Vulkaneifel-Üdersdorf hat Augello das Team wieder auf Kurs gebracht.