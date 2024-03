Fußball Rot-Weiss, Salmrohr, Schneifel: Halbfinale winkt!

14 Mal stand der FSV Salmrohr in seiner bisherigen Vereinsgeschichte im Rheinlandpokal-Endspiel. Neun Mal ging der Cup ins Salmtal. Nur Eintracht Trier hat eine bessere Bilanz aufzuweisen (22 Mal im Finale, 15 Siege). Besonders positiv in Erinnerung ist dem FSV der bislang letzte Pokalgewinn geblieben: Am 25. Mai 2019 wurde der klassenhöhere Oberligist TuS Koblenz überraschend mit 6:5 nach Elfmeterschießen niedergerungen. Mit 0:2 lagen die Salmrohrer seinerzeit bis kurz vor Schluss zurück, ehe Peter Schädler und Michael Dingels (per Foulelfmeter) in der Nachspielzeit trafen und so zunächst eine Verlängerung erzwangen. Nun bahnt sich erneut ein Duell mit dem Club vom Deutschen Eck an – vorausgesetzt, die Mannschaft von Trainer Frank Meeth setzt sich am Mittwoch ab 19.30 Uhr im Viertelfinale bei der SG Neitersen/Altenkirchen durch. Der Rheinlandliga-Absteiger rangiert in der Bezirksliga Ost auf dem elften Platz. Salmrohrs Coach weiß um die hohe Bedeutung der Partie auf dem Altenkirchener Kunstrasenplatz: „Für den ganzen Verein ist das Spiel wichtig.“ Nach der klaren und verdienten 0:3-Rheinlandliga-Pleite am Samstag bei der SG Malberg ist sich Meeth darüber im Klaren, „dass wir uns deutlich steigern müssen. Sonst brauchen wir da gar nicht erst hinzufahren“. Rasheed Eichhorn ist nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Mit Noah Wrusch (fehlte in Malberg aus privaten Gründen) kehrt zudem jede Menge Offensivpower zurück.