Fußball Rheinlandpokal: Salmrohr fordert Oberligist Bitburg heraus

Während für Eintracht Trier (am Mittwoch, 27. September, 19.30 Uhr, bei Bezirksligist SG Ellscheid) und Cupverteidiger Rot-Weiß Koblenz (am selben Tag bei Mitte-Bezirksligist SG Oberwesel) noch die Partien der zweiten Runde auszutragen sind, wurde nun bereits die dritte Runde um den Fußball-Rheinlandpokal ausgelost. Demnach würde der aktuelle Oberliga-Spitzenreiter bei einem Weiterkommen voraussichtlich am Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr, bei der SG Saartal-Irsch antreten. Dort war die Eintracht bereits in der vergangenen Saison zu Gast – und setzte sich vor 1200 Zuschauern mit 5:2 durch. Triers Ligakonkurrent FC Bitburg spielt beim klassentieferen Rheinlandligisten FC Bitburg. Zu Rheinlandliga-internen Vergleichen kommt es bei den Duellen des FSV Trier-Tarforst gegen die SG Hochwald, SG Schneifel gegen die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach und Rot-Weiss Wittlich gegen die FSG Ehrang/Pfalzel. Bezirksligist SG Langsur/Zewen/Igel-Liersberg hat es mit Oberligist FC Karbach zu tun.