Fußball Spiele mit Genuss-Faktor

Region · Einige reizvolle Klein-gegen-Groß-Duelle hat die zweite Runde um den Fußball-Rheinlandpokal zu bieten. Am Mittwoch gastiert dabei unter anderem FC Bitburg bei einem früheren Angstgegner, werden in Wittlich Erinnerungen an die glorreichen neunziger Jahre wach und fordert der Eifeler B-Ligist FC Metterich den zwei Klassen höher angesiedelten Bezirksligisten SG Langsur heraus.

28.08.2023, 16:40 Uhr

Blickt dem Traditionsduell mit dem zwei Klassen höher angesiedelten Rheinlandligisten FSV Salmrohr ganz entspannt entgegen: Fatih Sözen, der 41-jährige, Regionalliga-erfahrene Spielertrainer des SV Wittlich. Foto: Hans Krämer

SV Tawern – SV Rot-Weiss Wittlich (Mittwoch, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)