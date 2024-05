Fußball Stress-Test in der Rheinlandliga

Gegen Ende der Saison ballt sich das Programm in der Rheinlandliga: Weil die SG Schneifel im Rheinlandpokalfinale steht und hier am Samstag, 25. Mai, 13.45 Uhr, im Stadion Koblenzer Oberwerth auf die dort ansässige TuS trifft, wurde der letzte Spieltag komplett um eine Woche nach vorne verlegt (TV berichtete). Die für den 17./18. Mai geplanten Partien finden nun in dieser und der nächsten Woche statt. Aus regionaler Sicht steht am Mittwoch das Duell des Tabellendritten SG Schneifel und des -neunten SG Hochwald im Fokus (19.30 Uhr, Rasenplatz Stadtkyll). Nachdem sein Team (auch) am Samstag verloren hat, beim 1:2 gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach bereits die fünfte Pleite im sechsten Spiel kassierte und nun jeweils drei Zähler hinter Spitzenreiter Sportfreunde Eisbachtal und der SG 2000 Mülheim-Kärlich rangiert, sieht Schneifel-Trainer Stephan Simon sein Team nicht mehr so unter Druck: „Vielleicht hilft es uns, dass wir jetzt vollkommen befreit aufspielen können. Unter Umständen brauchen wir das auch, weil Hochwald eine tolle spielerische Qualität hat.“ Ob er selbst wieder zwischen den Pfosten steht oder den etatmäßigen Schlussmännern Niko Lautwein oder Dennis Koziol den Vortritt lässt, wollte Simon am Montag noch nicht entscheiden. Klar ist aber, dass die zuletzt privatbedingt verhinderten Philipp Bück und Michael Zeimmes wieder zur Verfügung stehen. Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann blickt optimistisch auf das Kräftemessen in Stadtkyll: „Ich erwarte eine Gier auf das Spiel und vollen Einsatz. Die 1:2-Hinspielniederlage wurmt uns noch sehr, da wir dieses Duell niemals hätten verlieren dürfen. Wir wollen in der Schneifel drei Punkte entführen.“