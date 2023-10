Fußball Trauer in Tarforst, Frust in Salmrohr

Die 1:2-Niederlage gegen den TuS Kirchberg schmerzte die Tarforster. Doch es gab und gibt beim FSV (viel) Schlimmeres als die sechste Niederlage in der laufenden Rheinlandligasaison und das Absinken auf den 13. Tabellenplatz: Vor der Partie am frühen Samstagabend gedachten die Akteure beider Mannschaften dem tags zuvor plötzlich und unerwartet im Alter von 79 Jahre verstorbenen Karl-Heinz „Charly“ Schroeder. Einst spielte er (unter anderem) bei Eintracht Trier und dem SV Leiwen, wirkte bis vor ein paar Jahren noch in Traditionsmannschaften mit. Bis zuletzt engagierte sich Schroeder beim FSV Tarforst als Platzkassierer. Mit ihm verliere der Verein „einen Sportler und Ehrenamtler, der sich immer für den Verein und den Sport eingesetzt hat. Er war ein vorbildlicher, engagierter, hilfsbereiter, verlässlicher und immer fröhlicher Vereinsfreund“, heißt es in einer Stellungnahme des Clubs (ausführlicher Bericht folgt).