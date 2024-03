Fußball Virtuelle Vergleiche entscheiden über Aufstiege

Region · Die Spielklassenreform im Fußballverband Rheinland klärt in den meisten Fällen die Anzahl der Absteiger. Wer in den Kreisligen neben den Meistern hoch darf, bedarf aber einiger Rechnereien — und sorgt für bange Blicke in das gesamte Verbandsgebiet.

26.03.2024 , 16:48 Uhr

Als Zweiter der A-Klasse hoch in die Bezirksliga? Nach aktuellem Stand haben Fatih Sözen (vorne links) und der von ihm trainierte SV Wittlich die besten Karten, den Aufstieg übers Hintertürchen zu schaffen. Foto: Hans Krämer