Nachspielzeit Wenn es frische Ideen braucht

Um eine wirtschaftliche Basis für die neue Runde schaffen zu können, bedarf es heutzutage oft kreativer(er) Ideen. Alternative Möglichkeiten gibt es genug, um Geldquellen zu erschließen. Einige Vereine haben sich bereits erfolgreich auf diesen Feldern versucht: Sei es ein Spielfest für die Kleinen, bei dem sicher auch die Eltern ihren Spaß haben, sei es ein Vereinsheft mit Neuigkeiten und Portraits, gepaart mit Annoncen – sei es aber auch das gute alte Frühschoppenkonzert des örtlichen Musikvereins, das auch auf oder direkt neben Fußballplätzen immer wieder Anklang findet. Nicht zu vergessen die auch in der Region immer populärer werdenden Elfmeterturniere, bei denen es nicht selten attraktive Preise zu gewinnen gibt: All das könnte zusätzliches Geld in die Kasse spülen und dem Vereinsleben neue Impulse verleihen.