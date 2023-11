Nachspielzeit Wenn Vorbilder versagen

Beleidigungen der übelsten Sorte machten die Runde. Der Schiedsrichter griff durch, verteilte zwei Mal Rot. Als er den Hausherren einen Treffer wegen Behinderung des gegnerischen Torwarts aberkannte, brachte das auch den Trainer in Rage. Er sah wegen allzu heftigen Reklamierens Gelb-Rot. Eltern am Spielfeldrand mischten sich ein, regten sich über die Entscheidungen des konsequent leitenden Unparteiischen auf und wähnten sich in einer Spirale der bewussten Benachteiligungen.