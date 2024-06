Fußball Wer kommt, wer geht, wer bleibt?

Schweren Herzens, aber auch mit Stolz, lassen sie ihren Torwarttrainer in Richtung 1. FC Köln ziehen: Rheinlandligist SG Schneifel muss künftig auf die Dienste von Moritz Starke verzichten. Nach Angaben des Sportlichen Leiters der Sportgemeinschaft, Martin Knuppen, will und muss sich der 24-Jährige, der zuletzt auch noch parallel im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf tätig war, künftig auf seine neue Vollzeitstelle beim 1. FC Köln konzentrieren. „Wir freuen uns mit Moritz, der sich damit einen Traum erfüllt. Bei uns hinterlässt er aber eine Lücke. Wer künftig das Torwarttraining übernimmt, wissen wir noch nicht“, lässt Knuppen durchblicken. Verlassen werden die SG zudem zwei langjährige Kräfte: Abwehrspieler und Kapitän Jonas Weberskirch (27), der in den vergangenen Monaten an einem Mittelfußbruch laboriert hat, geht aus „persönlichen Gründen“, wie es heißt, zum ostbelgischen Provinzklassisten Honsfelder SV. Tobias Johanns wolle zeitlich etwas kürzertreten, so SG-Fußballchef Knuppen. Der 26-jährige Mittelfeldakteur geht ebenfalls ins Nachbarland und spielt nun für den FC Bütgenbach. Als Neuzugang steht Ben Kerner fest: Der 19-jährige Gerolsteiner hat seine Jugendzeit beim JFV Vulkan­eifel verbracht. Ein heißer Kandidat beim amtierenden Vize-Rheinlandpokalsieger soll Davis Spruds sein. Der 25-jährige bereits in verschiedenen Auswahlmannschaften Lettlands erprobte Abwehrspieler ist in Prüm groß geworden, spielte einst für den FC Bitburg und zuletzt für den luxemburgischen Erstligisten Victoria Rosport. Nur allzu gerne würde sich die SG zudem im administrativen Bereich verstärken. Gerade auf Geschäftsführer Sebastian Mörs und ihn sei in den vergangenen Monaten viel eingeprasselt. „Dadurch kannst du Dinge dann nicht so vorantreiben, wie es eigentlich nötig wäre“, sagt Knuppen. Über Kandidaten, die künftig im Management der mittlerweile um den SV Feusdorf und den FC Esch erweiterten Sportgemeinschaft mitwirken könnten, möchte er sich aber noch nicht äußern.