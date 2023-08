Nachspielzeit Wie Vereine Schiris stärken können

Selbstverständlich sollte es da eigentlich sein, dass Aktive, Trainer und Vorstände dem Unparteiischen den entsprechenden Respekt entgegenbringen. Das ist leider nicht immer der Fall. Hier und da erlebe ich bei meinen Besuchen in den Kreisligen, dass sich ein Schiri erst mal mühsam durchfragen muss, wo denn jetzt seine Kabine ist, dann fragt er im Vereinshaus nach einem Offiziellen. In der Halbzeitpause muss er um einen Kaffee oder ein Mineralwasser betteln – und wenn es während der 90 Minuten aus Sicht der Heimmannschaft noch umstrittene Szenen gab, bekommt er seine Spesen nur so hingeknallt. Von einem Getränk (dann gerne auch mal ein Bier) und einer Bratwurst ganz zu schweigen ... So etwas ist unsportlich und respektlos.