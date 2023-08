Fußball Respekt vor Engers spielt Klasen in die Karten

Trier · In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar tritt Eintracht Trier am Sonntag bei einem Gegner an, mit dem man in der Vergangenheit so seine Probleme hatte. Wie der Tabellenführer die Aufgabe im Neuwieder Stadtteil angeht, und wie es personell bei den Blau-Schwarz-Weißen aussieht.

25.08.2023, 13:47 Uhr

Rassige, intensive Duelle der Eintracht (hier im Bild: Kapitän Simon Maurer) am Engers Wasserturm gab es in den vergangenen Jahren schon einige. Deshalb sieht Trainer Thomas Klasen vor der Partie am Sonntag bei seinem Team die Sinne geschärft. Foto: TV/Sebastian Schwarz