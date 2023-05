Region Rheinlandligisten rüsten für neue Saison auf

Rechtzeitig vor dem Rheinlandliga-Knüller am Samstag, 18 Uhr, beim Tabellenführer FC Bitburg steht das Trainerteam der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach: Thorsten Haubst geht ab Sommer in seine achte ununterbrochene Saison in Folge. Der heute 52-Jährige war zuvor schon mal Coach in Morbach, ehe er zwischenzeitlich für den Nachwuchs des FSV Salmrohr verantwortlich war. Nach Angaben von Marcel Lorenz, dem Sportlichen Leiter, erhält das Trainerteam Zuwachs. Mit Kevin Greweling kehrt der Ex-Morbacher Torwart und frühere Coach der zweiten Mannschaft nach vier Jahren beim Mosel-A-Ligisten SV Gonzerath zurück und wird neben Kai Hammes und dem weiter mitspielenden André Petry einer von drei Co-Trainern. Udo Gnad soll auch in der neuen Saison das Torhütertraining übernehmen. In Gonzerath bedauern sie den Abgang von Greweling. Aktuell arbeite man an einer Trainerlösung für die neue Saison, sagt Vorsitzender David Schmitt im Gespräch mit dem TV.