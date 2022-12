Nach Verletzung von Manuel Neuer : Trierer Torwarttalent fliegt mit dem FC Bayern nach Katar

Foto: privat

Trier/München Das Pech von Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer – der Nationalkeeper brach sich beim Skitourengehen im Urlaub den Unterschenkel und fällt wohl bis Ende der Saison aus – lässt das aus Trier stammende Torwarttalent Tom „Ritzy“ Hülsmann noch mehr in den Fokus rücken: Der 18-Jährige wird Anfang Januar mit ins Trainingslager nach Katar fliegen und dort mit den Stars um Thomas Müller, Sadio Mané, Serge Gnabry und Co. auf dem Platz stehen. Gleichwohl geht Hülsmann im Gespräch mit dem TV davon aus, dass er sogar unabhängig vom Neuer-Ausfall mit in den Golfstaat geflogen wäre.