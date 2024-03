Fußball Rückzug? Gerüchteküche brodelt in Ehrang

Nur ein Punkt aus den ersten vier Spielen nach der Winterpause, dazu viele Fragezeichen, was die Planungen für die kommende Saison angeht: Sowohl sportlich als auch hinter den Kulissen herrscht derzeit Krisenstimmung beim Rheinlandligisten FSG Ehrang/Pfalzel. Am Sonntag setzte es fürs Team um Spielertrainer Fabio Fuhs eine empfindliche 2:7-Niederlage beim Tabellenvorletzten Germania Metternich. Dabei legten die Gäste noch gut los und gingen durch Michael Hensel in Führung. Danach verpasste Julian Bidon eine höhere Führung. Metternich glich aus und kam auf die Siegerstraße, da die Gäste zu wenig Gegenwehr leisteten. Jonas von dem Broch betrieb mit dem Treffer zum 7:2 noch Ergebniskosmetik. Fuhs sagte enttäuscht: „Von der Leistung her war das nicht rheinlandligatauglich. Wir kamen zwar gut rein, haben aber nach den ersten Minuten viel vermissen lassen. In der Defensive waren wir nicht gut und haben viel zu viele Gegentore kassiert.“ Damit ist die FSG auf den zehnten Tabellenplatz zurückgefallen, hat aber noch acht Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz, den aktuell der FSV Trier-Tarforst als 14. innehat.