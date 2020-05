Region Fußball: Der Verbandsbeirat hat die Runde wegen der Corona-Pandemie mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Während kein Team aus den Amateurligen absteigen muss, dürfen die Ersten aufsteigen – grundsätzlich. In knappen Angelegenheiten kann es noch Härtefallregelungen geben.

Einstimmig hat der Beirat des Fußballverbandes Rheinland (FVR) dafür votiert, dass die Saison bei den Herren-, Frauen und der Jugend von den jeweiligen Rheinlandligen bis hinunter in die Kreisligen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit sofortiger Wirkung abgebrochen wird. Damit stehen grundsätzlich die Tabellenersten als Aufsteiger fest. Maßgebend ist der Zeitpunkt des (ersten) Abbruchs am 13. März. Sportliche Absteiger sieht das vom FVR-Präsidium vorgeschlagene und in einer Abstimmung von 83,5 Prozent aller teilnehmenden Vereine akzeptierte Konzept (TV berichtete) keine vor – es sei denn, Mannschaften, die am Tabellenende stehen, wollen sich freiwillig in die niedrigere Klasse zurückziehen. Verzichtet der Spitzenreiter auf den Sprung in die nächsthöhere Liga, soll es keinen Nachrücker geben. Ist der Tabellenerste indes nicht aufstiegsberechtigt, weil die obere Mannschaft desselben Vereins in der betreffenden Klasse spielt, steigt an seiner Stelle die nächstplatzierte Mannschaft auf. So etwa in der Mosel-Kreisliga C I: Die SG Altrich II darf trotz ihrer souveränen Tabellenführung nicht hoch, weil die erste Garnitur in der B-II-Klasse spielt. Nachrücker ist der SV Hetzerath II, dessen erste Mannschaft nun aus der B- in die A-Klasse aufsteigt. Die SG Zell II auf Rang drei hat die gleiche Anzahl an Punkten, aber eine Partie mehr ausgetragen.