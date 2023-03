Fußball Schäfers Abgang in Luxemburg

Knapp ein Jahr nach seiner Demission beim damaligen Oberligisten FSV Salmrohr ist für Lars Schäfer auch beim Luxemburger Erstligisten US Hostert Schluss. Einen Tag nach der 1:3-Heimniederlage im Kellerduell gegen Victoria Rosport teilten die Verantwortlichen des auf halber Strecke zwischen Grevenmacher und der Hauptstadt beheimateten Clubs dem 40-Jährigen mit, dass er nicht mehr länger Trainer am Gréngewald sei. Kurios: Schäfers Nachfolger beim abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten der BGL-Ligue ist auch sein Vorgänger. Henri Bossi gilt als guter Freund des Präsidenten Jacques Wolter und stand bereits zwei Perioden lang an der Hosterter Seitenlinie. Sein letztes Spiel für die Hosterter war der 6:4-Erfolg nach Elfmeterschießen im Mai in der Relegation gegen Mamer. Abstiegskampf ist dem 65-jährigen Trainerfuchs demnach bekannt.