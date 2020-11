Fußball : Winterpause auch für Trier und Salmrohr

Einen 2:0-Erfolg konnte die Eintracht am 3. Oktober im Derby beim FSV Salmrohr feiern. In beiden Lagern hoffen sie, dass nun das für den 6. Februar terminierte Rückspiel über die Bühne gehen kann und die Corona-Pandemie bis dahin einigermaßen abgeklungen ist. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier/Salmrohr Fußball-Oberliga pausiert bis mindestens Mitte Januar. Während sich die Spieler der Eintracht weiter in Kurzarbeit befinden, sich aber individuell fithalten, gehen sie beim FSV jetzt erst mal einen anderen Weg.

Planungssicherheit zumindest bis Anfang des kommenden Jahres haben nun auch die 24 Vereine der coronabedingt in dieser Saison zweigeteilten Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der zuständige Fußball-Regionalverband Südwest (FRV) teilte am gestrigen Donnerstag mit, dass der Spielbetrieb in allen FRV-Klassen zunächst bis zum 14. Januar ruht. Nachdem bereits zuvor die Mitgliedsverbände Rheinland, Saar und Südwest wegen der anhaltenden Pandemie und der behördlichen Verbote eine Verlängerung beschlossen hatten (TV berichtete), war dieser Schritt allgemeinhin erwartet worden. Betroffen davon sind auch die Regionalliga der Frauen, die der Junioren und der Futsaler. Weiter heißt es in der Mitteilung des FRV: „Solange die staatlichen Verfügungen den Spiel- und Trainingsbetrieb nicht zulassen, bleibt der Spielbetrieb auch über den 14. Januar hinaus ausgesetzt. Sobald der Spiel- und Trainingsbetrieb nach staatlichen Verfügungen rechtlich zugelassen ist, wird er nach rechtzeitiger Information der Vereine fortgesetzt.“