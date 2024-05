Fußball Schwung aufnehmen für die Malle-Tour!

Gut besetzte Ränge, spektakuläre Choreografien, eine lautstarke, geradezu enthusiastische verbale Unterstützung: Einiges haben die Fans von Eintracht Trier im so erfolgreichen Verlauf der Fußball-Oberliga-Saison auf die Beine gestellt, um der Mannschaft jede Menge Rückhalt zu geben und sie für die vielen starken Leistungen gebührend zu feiern. Zum Auswärtsspiel am Samstag ab 14 Uhr beim Tabellensiebten SV Auersmacher hat sich die große Anhängerschar der Blau-Schwarz-Weißen noch einmal etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Drei Stunden vor dem Anpfiff soll vom Messepark aus ein Autokorso in Richtung der gut 100 Kilometer von Trier entfernten saarländischen Gemeinde Kleinblittersdorf starten. Die organisierten Fans der Moselstadion-Gegengerade haben offiziell zum Konvoi aufgerufen.