Interview mit Timo Zeimet und Tillmann Schweitzer Aufstieg? „Für uns unrealistisch“

Am Sonntag ab 15 Uhr geht es auf dem Kunstrasenplatz des Trierer Moselstadions um nicht weniger als die Frage, wer den Meistertitel in der Kreisliga A9 klarmacht und direkt in die Bezirksliga aufsteigt. Beste Karten, den dritten Aufstieg innerhalb von zwei Jahren zu feiern, hat die zweite Garde der Trierer Eintracht. Ein Remis würde dem Team von Timo Zeimet schon zum Titel reichen. Gegner SV Sirzenich braucht definitiv einen Sieg, um nach Punkten (dann 63) gleichzuziehen und ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Die Trainer Timo Zeimet (Eintracht Trier II) und Tillmann Schweitzer (SV Sirzenich) stehen dem TV im Interview Rede und Antwort.