Fußball So geht der Nachwuchs von Eintracht Trier die neue Saison an

Der Nachwuchs des SV Eintracht Trier 05 steht nach der Sommerpause in den Startlöchern. Auf die U19 wartet dabei eine besondere Saison. Durch die neu gegründeten DFB-Nachwuchsligen finden sich in der A-Junioren-Regionalliga Südwest ab sofort keine Mannschaften aus Nachwuchsleistungszentren (NLZ) mehr wieder. Entsprechend gehen die Trierer mit dem Anspruch in die neue Spielzeit, die Liga an der Spitze mitzubestimmen. „Wir haben das Potenzial dazu“, sagt Trainer Christian Esch, der nach der U17 im vergangenen Jahr nun die U19 coacht.