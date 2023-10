Fußball Spruck & Co. sind mächtig in Fahrt

In der Kreisliga A9 haben sie einen Lauf und sind auch im Pokal ins Viertelfinale eingezogen. Vier Siege in Folge stehen für den SV Trier-Irsch aktuell zu Buche, nimmt man das 2:2 gegen die SG Osburg mit in die Statistik, so sind es jetzt fünf Partien, die das Team der beiden Spielertrainer Tobias Spruck und Philipp Hermes nicht mehr verloren haben.