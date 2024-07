Fußball Ritzy Hülsmann geht jetzt unter die „Wölfe“

Nun soll und will er in der niederösterreichischen Landeshauptstadt erstmals Spielpraxis im Profibereich sammeln. Beim SKN ist die Chance, regelmäßig zwischen den Pfosten zu stehen, hoch – gerade, weil mit Thomas Turner ein anderer Keeper der St. Pöltener langfristig verletzungsbedingt ausfällt. Im Gespräch waren auch Engagements in der Bundesliga oder der höchsten tschechischen Spielklasse. In Österreich sah er aber die größten Chancen, möglichst viel zu spielen.