Fußball Starke Moral bringt Tarforst einen Punkt

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge wollten die Morbacher den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr einfahren und sich tabellarisch weiter oben festbeißen. Dieses Unterfangen schien zunächst aufzugehen, da die von Thorsten Haubst trainierten Gäste zur Pause mit zwei Toren Unterschied in Führung lagen. Doch dann belohnte FSV-Akteur Nico Neumann seine Tarforster mit dem Ausgleichstreffer in der 90. Minute. Für die Hunsrücker war es nach dem späten Gegentor (87. Minute) zwei Wochen zuvor beim 1:1 in Salmrohr erneut ein später Rückschlag, der wichtige Zähler kostete.