Region Regionalliga-Neulinge aus Strohn und Trier

Die höchstklassigsten Schiedsrichter aus dem Fußballverband Rheinland sind auch in der kommenden Saison in der Regionalliga tätig: Henning Reif (Koblenz) geht in seine zweite Saison. Neu dabei in der Klasse sind hingegen Veron Besiri (Trier) und Fabian Mohr (Strohn) statt Fabian Schneider (Bad Neuenahr-Ahrweiler) und Naemi Breier (Zerf). Letztere kommt aber weiterhin in der Frauen-Bundesliga zum Einsatz.