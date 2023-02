Fußball : „Mo“: Junger Mann mit klarem Plan

Auf und davon: Mohammad Rashidi (links) besticht durch Schnelligkeit, Leidenschaft und Torinstinkt. Foto: HANS-KRAEMER

Trier Mit starken 37 Punkten überwintert der FSV Trier-Tarforst in der Fußball-Rheinlandliga auf dem dritten Tabellenplatz. Einer der Garanten für das bislang so gute Abschneiden ist Mohammad Rashidi. Was ihm Weggefährten zutrauen und welches große Ziel der 22-Jährige selbst nennt.

Dauerbrenner Mohammad Rashidi hat in dieser Saison noch kein Spiel verpasst und rechtfertigte seine 17 Einsätze mit zehn Toren. Damit ist der 22-Jährige nach Nicola Rigoni (13 Treffer) der zweitbeste Torjäger in Reihen der Tarforster und hat einen Plan: „Wir haben einen breiten Kader, viel Qualität und können jeden schlagen. Mein persönliches Ziel ist zu 100 Prozent der Oberliga-Aufstieg, den ich uns zutraue.“

„Mo“ ist ein bodenständiger und ehrgeiziger junger Mann, der mit seiner Familie im Juni 2010 aus dem Iran nach Deutschland auswanderte. Über die Stationen Braunschweig und Göttingen (hier besuchte er die Grundschule und sammelte erste Erfahrungen als Fußballer in der Schulmannschaft) ging es weiter nach Trier, in der sich der beidfüßig starke Mittelfeldspieler sehr wohl fühlt.

Info Tests und Transfers: Das tut sich beim FSV Tarforst Ein Vorbereitungsspiel steht aus Sicht des FSV Tarforst noch an: Am Samstag, 16 Uhr, wird beim Bezirksligisten SG Zewen getestet. Ligastart nach der Winterpause ist am Samstag, 18. Februar, 15.30 Uhr, bei der SG Hoher Westerwald Niederroßbach. Einziger Winterneuzugang ist Rückkehrer Florian Weirich (trug bereits zwischen 2011 und ‘15 das FSV-Dress). Der 32-jährige Mittelfeldallrounder wechselte zur Saison 2015/16 zum luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport, um sich nach fünf Jahren ligaintern Una Strassen anzuschließen. Dort hört er im Herbst auf und war seitdem vereinslos. Einziger Abgang ist Noah Daragmeh, der sich einem College in North Carolina/USA anschließt. Die Trierer Höhenkicker können auf einen breiten und verletzungsfreien Kader zurückgreifen, der in der zurückliegenden vierten Vorbereitungswoche mit Athletik-Coach Patrik Kasel spezielle Übungen absolviert hat.

Der Fußball habe zur schnelleren Integration beigetragen: „Ich sprach fast gar kein Deutsch, aber hatte Spaß an der Weltsprache Fußball. Es ist ein toller und faszinierender Sport, der keine Unterschiede kennt und mir nach wie vor viel Lebensenergie gibt. Wenn ich morgens aufstehe, ist es das runde Leder, an das ich zuerst denke und ein Lächeln im Gesicht habe“, schwärmt Rashidi, der das Fachabitur in der Tasche hat.

Angreifer Patrik Kasel hat vor der professionellen Einstellung seines Mannschaftskollegen Respekt: „‚Mo‘ hat sich sehr gut entwickelt, ist zu einem wichtigen Faktor gereift und stellt eine absolute Bereicherung für uns dar. Er ist ein Spieler, der unfassbaren Ehrgeiz und Wille mitbringt. An der einen oder anderen Stelle sehe ich noch Luft nach oben, weshalb er bei uns gut aufgehoben ist und sich weiter bei uns entwickeln sollte. Perspektivisch traue ich ihm zu, den Sprung ein bis zwei Klassen höher zu schaffen, und unterstütze ihn gerne dabei.“ Rashidi hebt seinen früheren Trainer Daniel Will und seinen aktuellen Coach Holger Lemke als große Unterstützer hervor. „Er hat einen guten Charakter, gibt nie auf und bringt viel Kampfkraft mit. Er ist ein talentierter Spieler aus den eigenen Reihen, dem ein großer Entwicklungssprung gelungen ist. Zudem ist er fleißig, motiviert und ein absoluter Gewinn“, lobt ihn Lemke.

An ein bestimmtes Tor erinnert sich Rashidi besonders gern: „Das war am 26. November 2021, als mir im Derby gegen Bitburg in der sechsten Minute der Nachspielzeit in einem verrückten Spiel der 2:2-Ausgleich gelang und wir alle ausgerastet sind.“ Es laufe zwar aktuell gut, aber er ruhe sich nicht aus und wolle keine Einheit verpassen. „Arbeiten möchte ich an meiner Raumaufteilung, dem Abschluss und will meine Mitspieler noch besser in Szene setzen“, lässt Rashidi durchblicken.

Als Vorbild nennt der Familienmensch, dessen vierjährige Schwester und sein fünfjähriger Bruder das Fußballfieber noch nicht gepackt hat, Cristiano Ronaldo. Mit Stolz berichtet er davon, seinen Lieblingsclub Real Madrid im Jahr 2014 im Estadio Santiago Bernabeu bei einem Legenden-Match gegen Inter Mailand gesehen zu haben. Früher hat „Mo“ seine Ferien auf dem Tarforster Soccer-Platz verbracht und meist acht Stunden lang Fußball gespielt. Zur genau festgelegten (abergläubischen) Spieltags-Vorbereitung gehören für den Tarforster genug Schlaf, eine ausgewogene Mahlzeit und ein kleiner Spaziergang.