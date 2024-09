Fußball Deal mit Diop: Zöllner feiert Wiedersehen mit altem Bekannten

Diese Verstärkung kommt dem FSV Trier-Tarforst wie gerufen: Nach fünf Spielen steht das Team von Trainer Patrick Zöllner in der Rheinlandliga noch ohne Dreier da. Zuletzt gab es gar eine 3:6-Niederlage beim allerdings starken Aufsteiger SG Vordereifel-Müllenbach. Nun hat sich der Tabellenvorletzte die Dienste von Babacar Diop gesichert. In der vergangenen Runde spielte der aus dem westafrikanischen Mauretanien stammende Angreifer noch für den Bezirksligisten SG Igel-Liersberg und stand dort bereits unter den Fittichen von Zöllner. Im Sommer wollte der mittlerweile 22-Jährige, früher unter anderem auch in der Jugend von Eintracht Trier und dann für Rot-Weiss Wittlich und die SG Ruwertal aktive Stürmer, eigentlich nach Luxemburg zum Viertligisten Union Mertert-Wasserbillig wechseln. Weil er ein Ausweisdokument, das ihm offenbar gestohlen worden war, nicht vorlegen konnte, kam der Transfer aber nicht zustande. Zöllner freut sich auf das Wiedersehen mit dem alten Bekannten und hofft, diesen trotz Schichtarbeit und daraus resultierenden Fehlzeiten im Training möglichst rasch integrieren zu können. Thomas Kempny, Fußball-Abteilungsleiter des FSV, charakterisiert Diop als „jungen, technisch versierten Spieler aus der Region. In der Jugend von Eintracht Trier kreuzten sich seine Wege mit einigen Jungs aus der aktuellen Mannschaft, und Paddy Zöllner kennt er ja sowieso. Das erleichtert die schnelle Integration.“