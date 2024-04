Fußball Teufelskreis macht der FSG Ehrang zu schaffen

Als Edgar Mohsmann das Clubhaus des SV Ehrang am Samstagabend nach dem 2:1-Sieg seiner SG Hochwald verließ, verband er seine Verabschiedung in Richtung der Gastgeber mit dem Wunsch, dass die FSG die aktuell so schwierige Situation doch irgendwie noch gemeistert bekommen möge. Die aufmunternden Worte des SGH-Vorsitzenden nahmen Peter Grundhöfer und Frank Bertges dankend an. Doch auch die beiden Sportlichen Leiter der Ehrang/Pfalzeler müssen befürchten, dass der Weg der seit Wochen personell aus dem letzten Loch pfeifenden FSG wohl in Richtung B-Klasse (dort spielt aktuell die eigene Zweite) gehen wird. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Rheinlandliga scheint sich das Team von Mosel und Kyll aufzulösen. Kapitän Benjamin Barthel etwa sowie weitere Leistungsträger wie Michael Hensel, Jonas Amberg und Jonas Streit sind mittlerweile von zahlreichen Rheinlandligisten sowie Clubs aus Luxemburg umworben. Angreifer Noah Lorenz liebäugelt mit einem Wechsel zurück nach Morbach, Yannik Thömmes kämpft seit Monaten mit einer Arthrose im Knie, spielt nur noch mit Schmerzmitteln und wird Ende September operiert. Der 28-Jährige hegt sogar den Gedanken, seine Laufbahn zu beenden. Viele weitere Abgänge zeichnen sich außerdem ab.