Spielabbruch Tumulte und Tritte: Gewalt beim Jugendfußball in Tarforst

Wer sich auf der normalerweise sehr aktuellen und ausführlich berichtenden Homepage des FSV Trier-Tarforst über das Spiel der A-Junioren in der Rheinlandliga gegen den Jugendförderverein (JFV) Bitburg informieren will, findet auch drei Tage später nichts dazu. Dabei schrieb diese Partie eine ganz besondere, negative Geschichte: Die Nachspielzeit war am Samstagabend bereits angebrochen, da pfiff Schiedsrichter Moritz Schillo aus Longuich das Match beim Stand von 1:0 vorzeitig ab. Was war geschehen? Ein Akteur der Tarforster lag nach einem Zweikampf auf dem Boden. Der Unparteiische entschied auf Freistoß für die Gäste. „Vermutlich sah und ahndete er eine Ballsperre des Tarforster Spielers“, so die Darstellung der beiden Bitburger Jugendtrainer Hendrik Müller und Helmut Kalle, die zudem Vorstandsmitglieder des JFV sind.