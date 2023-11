Fußball Eine Fußballtour mit Kultcharakter

Es ist fünf Uhr. Bei Thomas Nummer rappelt schon der Wecker – und das an einem Sonntagmorgen. Während die allermeisten an diesem Tag und um diese Uhrzeit noch einige Stunden Schlaf vor sich haben, ist der 48-jährige Wittlicher kurze Zeit später bereits hellwach und „on fire“. Schließlich steht um 20.45 Uhr eine für ihn ganz besondere Fußballpartie an. Im gut 600 Kilometer entfernten Vaduz findet ein Spiel „seiner“ Roten Löwen statt. Die Nationalmannschaft von Luxemburg ist zu Gast in Liechtenstein.