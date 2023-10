Fußball und mehr Vereinsfestival ausgebucht – Eine Chance gibt’s aber noch

Trier · Das ging schnell: Bereits kurz nach Anmeldestart haben sich 48 von 48 Teams für den Mannschafts-Cup des vom Trierischen Volksfreund präsentierten Vereinsfestivals registriert. Weitere Interessenten können jedoch noch auf eine Teilnahme an dem Event, das am Samstag, 16. Dezember, in der Trierer Messeparkhalle steigt, hoffen.

06.10.2023, 11:35 Uhr

Fußball, Spaß und attraktive Preise: All‘ das soll das Vereinsfestival in der Trierer Messeparkhalle vereinen. Foto: Vereinsfestival