Spiel und Spaß Vereinsfestival Trier: Teams können sich jetzt anmelden

Im Rahmen des Volksbank Trier Charity-Cups, präsentiert vom Trierischen Volksfreund, am Freitagabend, 15. Dezember, schießen Firmenmannschaften Elfmeter für den guten Zweck. Beim Mannschafts-Cup am darauffolgenden Samstag treten Teams regionaler Sportvereine vom Punkt aus gegeneinander an. Dabei geht es in erster Linie um den Spaß und erst in zweiter Linie um attraktive Zuschüsse für die Vereinskasse. Die Anmeldung für den Mannschafts-Cup ist seit Kurzem möglich – und viele Plätze sind bereits vergeben.