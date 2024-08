Fußball Verletzungsschock bei Eintracht II und Saartal-Schoden

Einen Mega-Start erwischten beide Teams am vergangenen Wochenende. „Nach dem 4:1 in Sirzenich sollte unsere Marschrichtung sein, auch gegen Schoden zu gewinnen. Wir wollen die Umschaltsituationen nutzen und vor dem Tor wieder eiskalt sein“, hat der verletzte Ellscheider Spielertrainer Markus Boos (Muskelfaserriss) den zweiten Sieg in Folge im Visier. Anton Minninger (war angeschlagen) kehrt in den Kader zurück. Nach dem erfolgreichen Start gegen Lüxem (4:0) wollen „wir den Rückenwind nutzen und auch in Ellscheid punkten“ (O-Ton Sportchef Philip Kramp). Sein Bruder Lukas fällt wegen eines Wadenbeinbruchs monatelang aus.